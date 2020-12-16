В Зебрюгге и Кале готовятся к "брекситу" со сделкой и без нее

Брюссель и Лондон не оставляют надежды преодолеть разногласия и заключить сделку, которая будет регулировать их торговые отношения после "брексита". На этом фоне бельгийские таможенные и логистические компании готовятся к любому возможному исходу. С 2021 года в Зебрюгге будут готовы проверять по 80 и более контейнеров в день, это в восемь раз больше по сравнению с тем, что было до выхода Великобритании из ЕС. Так же идет усиленная работа по отправке в британские супермаркеты до нового года европейских товаров.

Шарлотта Денилс, менеджер по поставкам 2XL: "Мы пытаемся подготовиться к двум сценариям развития событий: и на случай, если сделка состоится и без таковой. А это разные вещи. Так что нам нужны самые разные данные, сведения и информация".

Руководство бельгийской транспортной компании даже связалось с вышедшими на пенсию таможенными служащими, что бы те рассказали о том, как функционировала сфера судоходства до появления единого рынка и открытия границ. И все же в Бельгии не уверены, что все смогут мгновенно приспособиться к новым реалиям.

Патрик Ван Каувенберге, специалист по упрощению торговых процедур, порт Зебрюгге: "Сюда, в порт Зебрюгге, будут приезжать грузовики из Румынии или Италии. Вполне вероятно, что водители ничего, ну или почти ничего не будут знать, у них не будет должным образом подготовленных документов".

Во французском Кале на въезде в туннель под Ла-Маншем с каждым днем скапливается все больше и больше фур. У водителей-дальнобойщиков, ожидающих проезда на территорию Соединенного Королевства, иссякает терпение.

Йоаннис Арабатзис, водитель из Греции: "Просто невозможно перебраться на ту сторону, доставить груз, и вернуться на следующий день. Что касается меня, я больше в Англию в не поеду. Я возвращусь в Грецию и скажу своему боссу, "больше не поеду туда никогда".

Переходный период для вышедшей из ЕС Великобритании завершится 31 декабря. Отсутствие торговой сделки, опасаются эксперты, и для Лондона, и для Брюсселя, обернется прыжком во тьму.