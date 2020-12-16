От 4 лет до пожизненного: суд в Париже вынес приговор по делу о нападении на "Шарли Эбдо"

Уголовный суд Парижа приговорил фигурантов дела о террористических нападениях 2015 г. к длительным срокам заключения вплоть до пожизненного. Обвиняемыми на этом процессе стали 14 человек, трое — заочно. Все они, по версии следствия, помогали готовить нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов.

Максимально суровое наказание назначено Мохамеду Белусину. Его называют главным вдохновителем нападения. Белусин познакомился с одним из парижских террористов Амеди Кулибали в тюрьме и фактически стал его наставником. Этот обвиняемый смог сбежать в Сирию где, по неподтверждённым данным, погиб.

К тридцати годам тюрьмы приговорены Али Риза Пола и Айят Бумедьен. Их называют наиболее близкими соратниками братьев Куаши и Кулибали. Следствие полагает, что они непосредственно участвовали в подготовке нападений. Айят Бумедьен осуждена заочно. Али Риза Пола, которого считают «правой рукой» Кулибали, намерен обжаловать приговор, — сообщила его адвокат.

В результате терактов 7-9 января 2015 погибли 17 человек, в том числе 12 сотрудников сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Исламисты назвали это местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.