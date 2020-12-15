Мейрид Макгиннесс: "Некоторые секторы не восстановятся после пандемии"

Новый еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид Макгиннесс получила нелегкий портфель в разгар экономического спада, вызванного COVID-19, и "брекситом" на горизонте.

Начнем с выхода Великобритании из Евросоюза...

Меаб Макмахон, Euronews:

Мишель Барнье назвал переговоры чрезвычайно трудными. Считаете ли вы, что на этой поздней стадии даже минимальная торговая сделка лучше, чем полный ее крах?

Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по финансовый стабильности:

— Абсолютно верно. Мы пытаемся заключить хорошую торговую сделку между Европейским Союзом и Соединенным Королевством. И с европейской точки зрения мы пытаемся защитить единый рынок для 27 государств-членов, тщательно выстроенный на протяжении десятилетий с Соединенным Королевством. Но у Великобритании есть определенные границы, которые они не будут пересекать. В конечном счете, как я уже много раз говорила, если отойти от риторики и эмоций и поразмыслить, то вполне логично, что мы можем договориться о торговом соглашении.

Меаб Макмахон, Euronews:

Что бы ни случилось с "брекситом", мы видим, что доверие между ЕС и Великобританией находится на исторически низком уровне. Как вы думаете, исправится ли ситуация в следующем году?

Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по финансовый стабильности:

— Я всегда говорила, что доверие - это основа любых отношений и любых переговоров. Вопросы вокруг соглашения о выходе уже решены, и мы надеемся, что к 1 января все будет на своих местах. Но, конечно, доверие теряется внезапно, а восстанавливается медленно. И я думаю, что, возможно, именно поэтому переговоры были особенно трудными, не только из-за COVID-19, но и потому, что Евросоюз опасается, что доверие было подорвано. Сейчас мы все пытаемся его восстановить. Мы должны очень усердно работать над этим, потому что единственный способ достичь какого-либо соглашения с Соединенным Королевством - это обоюдное доверие, доверие нашим словам, нашим действиям и подписям. И поскольку это было проверено решением Великобритании, с нашей стороны есть немного больше колебаний, чтобы снова доверять.

Меаб Макмахон, Euronews:

Вы находитесь в затруднительном положении, потому что Ирландия была лучшим другом Великобритании на саммите ЕС... Но давайте перейдем к финансовым услугам. 4 января 2021 года станет первым днем торговли по новым правилам после года рыночных потрясений из-за COVID-19. Логично, что обе стороны хотят избежать финансовых сбоев в будущем. Расскажите, как будет выглядеть сектор финансовых услуг 4 января в случае сделки и, конечно же, в случае ее отсутствия?

Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по финансовый стабильности:

— Это два очень, очень сложных вопроса. Моя роль здесь заключается в обеспечении финансовой стабильности. Поэтому мы, как Европейский Союз, приняли минимальное количество равноценных решений, чтобы, если хотите, не пошатнуть финансовую стабильность к концу переходного периода. Можно также сказать, что Лондонский Сити - очень крупный финансовый центр, который не изменится в одночасье.

Но я думаю, что в Евросоюзе возникнут вопросы по поводу открытой стратегической автономии, по поводу опоры на очень крупный финансовый центр в третьей стране. И хотя никаких немедленных решений или изменений не планируется, я думаю, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация будет развиваться. Никаких резких движений. Было бы интересно посмотреть, как развиваются переговоры вокруг полноценной сделки. И я думаю, что если будет достигнуто торговое соглашение, то это значительно облегчит политику и переговоры по ряду очень сложных вопросов. Потому что, как вы знаете, сектор финансовых услуг не охвачен торговым соглашением. Но мы возвращаемся к основному и фундаментальному вопросу о том, где Европа хочет иметь свой финансовый центр. Выбор есть. Возможно, нам нужен не один финансовый центр. Лондонский Сити не может в долгосрочной перспективе продолжать им оставаться. Но как насчет других центров внутри самого Евросоюза? Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Поэтому, нет ясности относительно того, как будет выглядеть будущее, но есть некоторая уверенность в том, что оно не будет выглядеть так же, как сегодня, и по очень веским причинам, потому что Соединенное Королевство проголосовало за выход из Европейского Союза.

Меаб Макмахон, Euronews:

Много вопросов остаются без ответа. Пандемия COVID-19 вызвала экономический хаос в ЕС. Можете ли вы гарантировать, что пакет мер по восстановлению поможет тем, кто в нем больше всего нуждается, а не поспособствует дальнейшему социальному неравенству в Европе?

Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по финансовый стабильности:

— Это очень важный вопрос. Мы не можем допустить того, чтобы незащищенные стали еще более незащищенными из-за COVID-19. Есть и другие секторы, в частности, в сфере услуг и туризма, где воздействие было разрушительным для всех государств-членов. И нам действительно нужно вдохнуть новую жизнь и надежду в этот сектор. Мы также должны убедиться в том, что наша финансовая система соответствует поставленной цели и что те, кому приходится тяжелее других могут начать переговоры со своими банками о реструктуризации.

Мне бы очень не хотелось, чтобы некоторые предприятия и секторы пострадали в краткосрочной перспективе, будучи не в состоянии выполнить свои обязательства, но, возможно, если бы мы провели реструктуризацию на среднесрочную перспективу, они бы выжили. Другой фактор, и это более тревожная реальность, заключается в том, что некоторые секторы не восстановятся. И я задаюсь вопросом, что произойдет с розничной торговлей, маленькими городами и деревнями по всему Европейскому Союзу из-за лавины интернет-покупок, которая в некотором роде спасла многих, кто адаптировался к цифровой эре. Но в долгосрочной перспективе мы попытаемся ускорить тенденцию к увеличению числа цифровых транзакций. И даже в финансовом секторе мы наблюдаем огромное количество изменений в финансовых операциях. Так что никто из нас не может в полной мере оценить ландшафт, с которым мы столкнемся через год. Но мы готовимся, прося государства-члены составить свои планы относительно того, как они могут инвестировать в зеленую, более цифровую и более устойчивую экономику и общество.

Меаб Макмахон, Euronews:

Если говорить о пакете восстановления. Эти миллионы и миллиарды, конечно, придется вернуть. И вопрос в том, сможете ли вы найти новые ресурсы, чтобы вернуть их? Я знаю, что депутаты Европарламента настаивают на введении налога на финансовые операции. Насколько серьезно это рассматривается?

Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по финансовый стабильности:

— Мы должны найти ресурсы, чтобы вернуть деньги, потому что каждый кредит должен быть погашен. И на данный момент у нас нет уверенности относительно того, сколько финансовых инструментов нам понадобится для этого. Есть много предложений по налогу на пластик, корректирующему пограничному углеродному налогу и другим.

Меаб Макмахон, Euronews:

И последнее по этой теме. Одна из ваших задач - это завершить создание банковского союза. Если ли реально выполнимый дедлайн для этого?

Мейрид Макгиннесс, еврокомиссар по финансовый стабильности:

— Этот вопрос уже давно стоит на повестке дня Еврокомиссии и государств-членов. Я думаю, что есть новый стимул сказать, что нам необходим банковский союз. Поэтому я хотела бы надеяться, что пока я нахожусь на посту, а это еще четыре года, мы сможем разрешить некоторые из наиболее спорных вопросов вокруг банковского союза, таких как европейская система страхования вкладов, которая действительно важна в долгосрочной перспективе. Мы попытаемся восстановить доверие внутри ЕС, как мы уже говорили, из-за последнего экономического кризиса этот вопрос встал остро между государствами-членами. Мы должны его восстановить. И один из способов сделать это - осознать, что COVID-19 затронул все экономики: сильные, слабые, малые и большие. Пандемия была не очень избирательна. Она ударила по старшим, молодым, богатым, бедным – без разбора. И поэтому я думаю, что это должно сплотить нас для создания банковского союза или, по крайней мере, сделать значительные шаги вперед, чтобы позволить ему стать реальностью, чтобы мы могли осуществлять трансграничные банковские операции. Мы можем сделать его надежным и безопасным, зная, что у нас есть все условия для его создания.