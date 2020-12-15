Тихановская призвала ЕС ввести "нулевую терпимость к режиму Лукашенко"

Светлана Тихановская призвала европейцев оказать прямую поддержку белорусскому народу, а европейский бизнес - отказаться от сотрудничества с "режимом Лукашенко".

Об этом политик, находившаяся в понедельник с визитом в Берлине, где она провела встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, заявила во время сеанса видеосвязи с членам комитета Европарламента по развитию, иностранным делам и правам человека.

"Крайне важно, чтобы все страны-члены ЕС сотрудничали с демократическими силами и оказывали помощь непосредственно белорусскому народу, - сказала Тихановская. - Я призываю ЕС оставаться верным ценностям этого союза и не взаимодействовать ни с кем, кто имеет связи с режимом. Мы должны предотвратить сотрудничество европейского бизнеса с Александром Лукашенко и его союзниками. Здесь должна быть нулевая терпимость".