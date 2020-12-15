Стокгольм: декабрь без солнца

Лучшим подарком к Рождеству было бы солнце, — говорят жители Стокгольма. В шведской столице светило не показывалось из-за облаков уже почти месяц. Пасмурная зима — нормальная ситуация для Скандинавии, но чтобы солнце за месяц не выглядывало совсем — такого в Стокгольме не было почти 90 лет.

"Много говорят про витамин 'Д', про солнечный свет — так что это не только на настроение влияет, физически тоже. С друзьями встречаться из-за коронавируса тоже не рекомендуют, так что совсем невесело".

Шведы стараются всё же адаптироваться, тем более что опыт есть: световой день здесь в конце года и так не больше шести часов, а значительная часть их страны расположена за Полярным кругом, где солнца вообще не увидят до следующего года.

"Я просто не смотрю прогнозы погоды. Целыми неделями. Всё равно бессмысленно, зато не расстраиваешься. Ну и гуляю обязательно днём, даже если серо".

"Главное — не расстраиваться из-за пандемии и темноты. Я гуляю, покупаю много цветов, купила себе ещё лампу дневного света. Надеюсь, это поможет".

Не прибавляет оптимизма шведам и пандемия: на фоне второй волны власти страны отказались от предыдущей мягкой политики и начали вводить ограничения по примеру других европейских государств. В пятницу число подтверждённых случаев в Швеции превысило 320 тысяч, более 7500 человек умерли.