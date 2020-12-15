Когда Луна затмила Солнце

Нынешнее солнечное затмение, как выразились астрономы, прошло в полной своей фазе "узкой полосой лунной тени по территории Чили в регионе Озерного края, и Аргентины - его могли наблюдать на севере страны в Патагонии".

А частные фазы этого природного явления были видны в Полинезии, в Антарктиде и в Африке. Максимальная фаза затмения началась после пяти вечера по среднеевропейскому времени.

Солнечное затмение такого типа позволяет увидеть корону, которая образуется вокруг светила, а также находящиеся вблизи - по меркам астрономии - этого небесного тела звезды и планеты.

Южноамериканские специалисты были переполнены эмоциями:

Мигель Напаль, астрофизик, "практически разрыдался".

Он добавляет: "Особенно, когда мы погрузились в полную темноту, это очень сильное чувство, мы так долго ждали возможности наблюдать подобный природный феномен. И несмотря на то, был сильный ветер, да и пандемия нас не щадит, мы сумели лично при нем поприсутствовать".

По словам Сусаны Рамос, научного сотрудника физфака университета Комауэ, "это необычная темнота, это ведь не ночь, но похолодало очень резко. Сразу чувствуешь, что происходит что-то совершенно невиданное".

Полная фаза солнечного затмения продолжалась чуть больше двух минут.