В Москве начали искать по соцсетям нарушителей коронавирусных ограничений

В Москве нарушителей коронавирусных ограничений начали отслеживать по социальным сетям. Как заявил начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, столичные инспекторы могут выписывать штрафы на основании опубликованных в соцсетях видео и других материалов.

"Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия", — заявил Данчиков в эфире “Первого канала”.

Начальник Главного контрольного управления подчеркнул, что в этой ситуации должностные лица целиком и полностью соблюдают процедуры, установленные законодательством. Окончательное решение принимается только после того, как собрана доказательная база, в том числе по итогам рейдов.

Закон никак не препятствует изучать соцсети, говорит юрист организации “Роскомсвобода” Саркис Дарбинян. “Правоохранительные органы и раньше этим занимались. Конечно, только информации из соцсетей недостаточно для возбуждения дела, но это является основанием, чтобы проверяющие могли поехать на место и собрать другие доказательства для возбуждения административного производства против заведения”.

При этом Дарбинян подчеркивает, что штраф в этой ситуации угрожает не посетителям клубов, баров или ресторанов, а самим заведениям.

Ограничения накладываются не на граждан, а на субъекты предпринимательской деятельности. Заведений, которые пытаются обойти закон, достаточно много. Это те, кто работает для своих: вход вроде закрыт, но для верифицированных постоянных клиентов открыт. И вот за такими предпринимателями будет объявлена настоящая охота Саркис Дарбинян Юрист организации "Роскомсвобода"

По мнению эксперта, просмотр соцсетей — достаточно эффективный способ отслеживания нарушителей, потому что “постят достаточно много информации, зачастую не отдавая себе отчет в том, что то, что они публикуют, может быть доступно третьим лицам, правоохранительным органам”.

Однако, как считает Дарбинян, свести все нарушения на "нет" все равно не получится. “Для некоторых предпринимателей это вопрос выживания, а люди — это животные настолько социальные, что они, несмотря на все запреты, будут стремиться встречаться. Скорее всего, владельцы и организаторы будут предупреждать посетителей, чтобы они не подставляли ни себя, ни их, не ставили хештеги, не указывали места, чтобы сохранить режим таинства подобных подпольных ивентов”.