Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении.

Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", - подчеркнул Путин.

Ранее во вторник Коллегия выборщиков сообщила о победе кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Окончательные результаты голосования составили 306 голосов за Байдена и 232 - за Трампа. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей.