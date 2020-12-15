Мостарцы готовятся к первым с 2008 г. выборам градоначальника

Мостар, город в Боснии и Герцеговине, получивший свое название в честь знаменитого Старого Моста над рекой Неретвой – символа единства и национально-религиозного разделения этой балканской страны. В этом году жители города впервые за двенадцать лет получили возможность принять участие в выборах муниципальной власти.

Этого добилась одна женщина, Ирма Баралия, лидер оппозиционной «Нашей партии», дойдя до Европейского суда по правам человека с иском о лишении мостарцев избирательного права. В октябре 2019 г. Страсбургский суд удовлетворил ее прошение, обязав боснийские власти провести в Мостаре муниципальные выборы:

«Десятилетими нас убеждали, что в одиночку сделать ничего нельзя, что добиться чего-нибудь можно только в составе своей национальной группы или партии. Нет! Вердикт показал, что любой, в данном случае это была я, может выиграть в суде и добиться перемен. И один человек способен на многое».

В 2010 г. конституционный суд Боснии и Герцеговины отменил городской избирательный закон, введенный в 2004 г. Верховным представителем по Боснии и Герцеговине – внешним управляющим, должность которого предусмотрена Дейтонскими соглашениями 1995 г. Судьи сочли, что принцип этнического представительства в городском совете противоречит конституционному принципу избрания равного количества депутатов от равного количества избирателей.

Но новый избирательный закон так принят и не был. Все эти года город возглавлял избранный еще в 2008 г. лидер местных хорватских националистов Любо Бешлич (от Хорвтского демократического объединения Боснии и Герцеговины), а его помощником был лидер националистов босномусульманских Изет Шахович (от Партии демократического действия).

«В Мостаре много нормальных людей, к которым относятся ненормально, которых запугивают, – считает кандидат от оппозиционной "Платформы за прогресс" Амна Поповач. – Никто людей не обнадеживает, никто не обещает сделать их жизнь лучше. Им только угрожают. Разрушенные дома сохранены как напоминание о том, что с вами может случится, если вы не проголосуете за кандидата от вашей национальной партии».

Оппозиционные партии обещают избирателям, что они будут представлять всех мостарцев, вне зависимости от их национальной принадлежности.