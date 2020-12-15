Самолёт МС-21 получил российские двигатели

На аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет самолета -310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14. Двигатель разработало расположенное в Перми конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель», а изготавливает их компания «ОДК-Пермские моторы».

Базовая версия самолета с двигателями американской компании Pratt & Whitney называется МС-21-300. По информации ТАСС, заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Эксперты объясняют важность создания отечественного варианта двигателя опасениями, что новые санкции США могут оставить самолет без американского двигателя.

МС-21 относится к классу среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов. Начало его серийного производства запланировано на конец следующего года.