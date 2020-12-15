Балканское турне Сергея Лаврова

Члены межэтнического президиума Боснии и Герцеговины - хорват Желько Комшич и босниец Шефик Джаферович - бойкотировали запланированную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который таким образом провёл переговоры лишь с председательствующем в этом высшем органе исполнительной власти сербским представителем Милорадом Додиком.

Кошмич и Джаферович объяснили своё решение отстуствием боснийской государственной символики во время переговоров, а также тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям и его поддержка военного нейтралитета балканского государства "не соответствует их позиции".

"При всём уважении к Российской Федерации как большой и могущественной стране, при всем уважении к господину Лаврову и институтам Российской Федерации, мы не собираемся становиться пешкой России на Балканах в её играх и конфликтах со странами ЕС или странами-членами НАТО. Мы ожидаем, что нас поймут и поддержат в этом", - заявил Желько Кошмич.

Возмущение представителей боснийских хорватов и мулуьман в президиуме вызвало в частности заявление серба Милорада Додика о том, что он не допустит присоединения Боснии и Герцеговины к НАТО и не поддержит санкции против России.

На пресс-конференции в Белграде, который он посетил после Сараева, отказ боснийских политиков от встречи с ним Сергей Лавров назвал "несущественным для позиции России и её отношений с народом Боснии и Герцеговины", отметив, что "это решение вряд ли можно считать самостоятельным". В ходе встречи с главой российского МИДа президент Сербии Александр Вучич заверил, что его страна не станет членом ни одного военного блока.

Визит Сергея Лаврова на Балканы сопал с 25-летием Дейтонских соглашений, положивших конец четырёхлетней войне в Боснии и Герцеговине в 90-х годах. Одним из гарантов соглашения выступила и Россия.