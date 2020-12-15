Копали водопровод — нашли римские развалины

В столице Иордании Аммане во время прокладки водопровода обнаружили древнеримские развалины. Этим строениям, по словам учёных, около двух тысяч лет. В то время на территории современной Иордании располагалась провинция Римской Империи под названием Каменистая Аравия, а сам Амман назывался Филадельфией.

Пока учёные не могут сказать, что именно обнаружили рабочие. Сейчас строительные работы пришлось временно прекратить, пока специалисты иорданского министерства древностей не оценят важность находки.