Как изменятся отношения США с европейскими странами при Байдене?

Коллегия выборщиков США во вторник опубликовала окончательные результаты голосования. По их результатам демократ Джо Байден официально победил на президентских выборах, которые прошли 3 ноября. За него отдали голос 306 выборщиков, за его соперника Дональда Трампа - 232.

В соответствии с американской Конституцией, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Соответствующее заседания Сената и Палаты представителей назначено на 6 января 2021.

Несмотря на то, что действующий президент сообщил, что продолжит оспаривать итоги президентских выборов, Белый дом, по сообщениям СМИ, уже начал процесс перехода власти от республиканцев демократам. Европа традиционно является важным регионом для США. Здесь сосредоточены его главные исторические союзники и соперники. Как изменятся американские отношения в регионе с Джо Байденом?

Германия: стремление к более равноправному партнерству

Джо Байден и Ангела Меркель. Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Немецкий канцлер Ангела Меркель стала одним из первых мировых лидеров, поздравивших Джо Байдена с победой еще в начале ноября. "Соединенные Штаты Америки и Германия, как часть Европейского союза, должны объединиться, чтобы противостоять великим вызовам нашего времени", - сказала Меркель, назвав пандемию, изменение климата, борьбу с терроризмом и свободную торговлю в качестве ключевых тем.

При этом германский лидер дала понять, что после президентства Трампа, которое отразило общий настрой американского истеблешмента, отношения Западной Европы и США уже не будут прежними.

"Мы, немцы и европейцы, понимаем, что в 21 веке должны взять на себя больше ответственности в этом партнерстве. Америка остается нашим важнейшим союзником, но она по праву ждет от нас больших усилий для гарантий нашей собственной безопасности и защиты наших ценностей во всем мире", - подчеркнула Меркель, намекая на обвинения Дональда Трампа в том, что Европа недостаточно вкладывается в НАТО.

"Многие в Соединённых Штатах думают, что остальной мир живет за их счет, особенно в обеспечении национальной безопасности, - сказал бывший посол Евросоюза в Вашингтоне Джон Брутон. – Это отчасти справедливо".

По словам экспертов, администрация Байдена, скорее всего, присоединится к звучащим призывам о более справедливом распределении ответственности внутри различных международных альянсов и попытается их модернизировать. Германия, которая не раз говорила, что понимает проблемы НАТО, остается одним из ключевых партнеров США в Европе.

"Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, во имя нового трансатлантического договора, новой сделки", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас после победы Байдена. Политик изложил конкретные предложения в том, что касается борьбы с изменением климата, пандемией коронавируса и партнерства с Китаем.

Среди сложных тем двусторонней повестки остаются сравнительно низкие расходы Германии на оборону, участие в строительстве "Северного потока-2", который США рассматривают это как угрозу европейской безопасности, иранское ядерное соглашение.

Франция: торговые войны продолжатся

Эммануэль Макрон. Ian Langsdon /

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем твиттере сразу после избрания Байдена в ноябре: "Американцы избрали своего президента. Нам предстоит немало сделать для того, чтобы решить существующие проблемы. Давайте действовать вместе".

Отношения Франции и США в последнее время были сложными и из-за разногласий в НАТО и из-за нарастающих "торговых войн" с Европой. Так, в июле прошлого года Макрон подписал закон о дополнительном трехпроцентном налоге на для компаний, предоставляющих цифровые услуги. Налог затрагивает компании, чьи ежегодные продажи по всему миру превышают €750 миллионов, а во Франции - €25 миллионов. В первую очередь раскошелиться придется таким американским гигантам, как Apple, Google, Amazon и Facebook.

В ответ США пригрозили 100% пошлинами на группу французских товаров, импорт которых оценивается в $2,4 млрд. Дональд Трамп также неоднократно обещал ввести против Франции санкции и обложить повышенными налогами французское вино.

По мнению эксперта по торговой политике США Эдварда Олдена, несмотря на то, что с победой Байдена отношения Америки с ЕС могут измениться, торговые войны не прекратятся. Цифровое налогообложение входит в перечень тех сложных вопросов, которые придется решать Байдену, поскольку Демократическая партия больше опирается на таких гигантов, как Google и Facebook, чем Республиканская.

"Конфликт между Boeing и Airbus не исчезнет. И если вы посмотрите на кампанию Джо Байдена, то он пообещал проводить самую агрессивную политику 'Покупай американские товары', чем какой-либо другой президент, - добавил Олден. - Я думаю, что Соединенные Штаты при Байдене будут ориентированы на внутреннюю политику".

В интервью газете "Ouest France" министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан подчеркнул, что европейцы должны отстаивать свои интересы и суверинитет в цифровой сфере. "Они должны не только быть носителями таких стандартов, как общие правила защиты данных, но и движущей силой инноваций и технологического мастерства, - сказал он. - Это условие нашего европейского суверенитета. Это будет нелегко, и у нас будут разногласия с Соединенными Штатами, но я уверен в успехе, потому что у нас долгая история отношений и общие ценности".

Венгрия: усиление напряженности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Джо Байдена в ноябре, но позже большинства остальных лидеров европейских стран. В тексте, распространенном его пресс-службой, он поздравил американца не с победой, а с успешной президентской кампанией и пожелал ему крепкого здоровья.

Джо Байден и его вторая жена Джилл провели медовый месяц в Венгрии в 1977 году, задолго до падения коммунизма и железного занавеса, но это не означает, что у США со страной сложатся хорошие отношения. Во время предвыборной кампании Джо Байден заявлял, что Венгрия и Польша вместе с Беларусью являются тоталитарными режимами.

"Байден, в отличие от Трампа, очень серьезно относится к восстановлению роли США в защите и продвижении демократии во всем мире", - считает профессор политологии Рутгерского университета Даниэль Клемен.

После того, как Джо Байден обвинил Венгрию в тоталитаризме во время одного из президентских дебатов, министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто разместил на своей странице в Facebook видео с неподтвержденными обвинениями в том, что сын Байдена воспользовался положением отца, чтобы попасть в правление украинской энергетической компании Burisma.

Испания: требования перезагрузки

Джо Байдену и испанскому премьер-министру Педро Санчесу придется решать несколько важных вопросов. Во первых, остается неясной судьба американских военных баз на юге Испании в городах Рота и Морон-де-ла-Фронтера, находящихся на границе между Европой и Африкой. Нынешнее двустороннее соглашение, подписанное в 1988, в последний раз было ратифицировано в 2015 году. Трамп пообещал увеличить присутствие американских войск в регионе.

Кроме того, Испания - одна из стран, которая платит наименьший взнос в НАТО. В 2019 году она выделила на оборону лишь 0,92% своего ВВП, что составило менее половины того, что требовалось. Эксперты считают, что даже если враждебность риторики с уходом Трампа будет понижена, Байден продолжит настаивать на увеличении вклада.

Тарифы, введенные Трампом на европейскую продукцию, повлияли на ключевые экспортные товары сельскохозяйственной продукции Испании, такой как оливковое масло. Президент Ассоциации экспортеров столовых оливок Антонио Мора в интервью Национальному радио Испании сказал, что "уверен" в том, что ситуация улучшится при демократическом правительстве.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя ранее сообщала, что, кто бы ни победил на выборах в США, ЕС и Испания "собираются просить о перезагрузке отношений" и пересмотре "многих правил, которые мы считаем несправедливыми", таких как регулирование торговли или мер по борьбе с изменением климата.

Россия: Путин и Байден могут "не подружиться"

Матрешки с изображением американских политиков. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Значительная часть мировых лидеров поздравила Байдена с избранием еще в начале ноября. Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой во вторник. По сообщению пресс-службы Кремля, в телеграмме Путин пожелал ему "всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", - подчеркнул Путин.

На российско-американских отношениях завязано много геополитических вызовов: это и сдерживание ядерного вооружения, и решение многих военных конфликтов по всему миру. Несмотря на то, что Дональда Трампа называли другом Владимира Путина, при республиканце США наложили на Россию новые санкции и завершили действие ДРСМД. По мнению экспертов, отношения с Россией - "главным врагом США" по словам самого Байдена, в ближайшие четыре года не станут лучше, но и не обязательно ухудшатся.

“Стиль Байдена - другой. (...) Он будет, наверное, больше делегировать полномочия старшим членам своей команды, - считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. -Можно предположить, что политика Байдена, в том числе и в отношении России, будет более стабильной, более профессиональной, более предсказуемой”.

Отношения Байдена с Россией уходят на десятилетия назад. 77-летний Джо Байден не первый год занимается политикой, и еще в 1970-х выступал за разрядку напряженности с Советским Союзом. В президентство Барака Обамы он также выступал за “перезагрузку” российско-американских отношений, хотя с началом войны на Украине его риторика резко изменилась.

По мнению Андрея Кортунова, Владимир Путин и Джо Байден могут “не подружиться” по более личным причинам. “Это люди немножко разного стиля, разной культуры и разных представлений о мире, о том что хорошо и что плохо, куда вообще мир идет. И мне кажется здесь им будет трудно даже в чем-то понимать друг друга. В этом смысле, наверное, с Трампом Путину было комфортнее”, - считает эксперт.

Украина: получит ли страна больше поддержки от США?

Считается, что республиканцы в целом ведут более агрессивную политику на международной арене. В то время, как демократ Барак Обама отказывался поставлять Украине летальное оружие, его преемник республиканец Дональд Трамп согласился продать Киеву высокотехнологичные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Джо Байден хорошо известен особым отношением к Украине. Он не раз посещал Киев с официальными визитами и выступал с резкой критикой действий российских властей в регионе. С Украиной также связан один из самых громких скандалов с участием политика.

В бытность Джо Байдена вице-президентом Хантер входил в руководство крупной украинской энергетической компании Burisma. В 2020 республиканцы обвинили Хантера в отмывании денег и получении миллионов долларов от иностранцев, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной. Попытки Трампа надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить доказательства этого, чуть не обернулись для него импичментом.

По словам Кортунова, Байден будет более активно, чем Дональд Трамп “поддерживать те страны ближнего зарубежья, которые противостоят России, в первую очередь, Украину”. “Возможна также поддержка политической оппозиции, скажем, в Беларуси и возможна активизация американской политики на Южном Кавказе”, - подчеркнул политолог.