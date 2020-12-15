Карантин на Рождество

В Германии на фоне беспрецедентного всплеска числа заражений коронавирусом со среды и до, как минимум, 10 января закрываются все магазины кроме продуктовых и хозяйственных. В последний день перед карантином люди устремились в магазины, чтобы закупиться рождественскими подарками.

Германия просит Евросоюз ускорить сертификацию вакцины. А в ожидании этого решения карантин остается единственной действенной мерой по сдерживанию инфекции. С пятницы эта мера будет снова введена в Чехии. Уже с завтрашнего на удаленное обучение будут переведены все школьники в Нидерландах. Но в ночь перед Рождеством власти этой страны позволят приглашать в гости трех человек, вместо разрешенных сейчас двух.

К введению более жестких ограничительных мер призывают свое правительство британские медики. По их мнению, это позволит спасти человеческие жизни. Со среды в 60 % населенных пунктов Англии карантинные ограничения будут доведены до максимального уровня. Бары и рестораны будут закрыты, а проводить собрания будет разрешено только на открытом воздухе.

О новом закручивании гаек задумывается и правительство Италии, где начало рождественского сезона совпало с ослаблением карантинных мер. Вероятно, итальянцы не смогут встретить Рождество в кругу многочисленных родственников.

Во Франции со вторника отменяется общенациональный карантин. В силе остается только комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Но премьер-министр Жан Кастекс призвал сограждан держаться подальше от скопления людей в ближайшие 8 дней, оставшиеся до рождественского сочельника, чтобы не повышать вероятность заразить родственников во время праздничного застолья. С той же целью в четверг и пятницу будет разрешено не отправлять детей в школу.