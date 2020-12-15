Европарламент чествует белорусскую оппозицию

В среду председатель Европарламента Давид Сассоли вручит премию, носящую имя советского правозащитника, академика Андрея Сахарова, лауреатам этого года - представительницам белорусской оппозиции и одному из ее лидеров, экс-кандидату в президенты республики Светлане Тихановской.

В церемонии примут участие также Вероника Цепкало, представляющая своего супруга, Валерия Цепкало и Татьяна Хомич, родная сестра Марии Колесниковой.

Мария в настоящий момент находится в заключении.

Член комитета иностранным делам Европарламента Дэвид МаКаллистер, открывая слушания, организованные в рамках пленарного заседания накануне вручения премии, заявил: "Премией Сахарова этого года Европарламентом были отмечены те, кто с редким упорством и беспримерным мужеством отстаивали право народа Беларуси на свободу и демократию".

Вероника Цепкало, лауреат премии Сахарова, подчеркнула: "Нас чаще всего спрашивали в течение всей предвыборной кампании, зачем мы в это ввязались, поскольку мы же в любом случае были обречены на проигрыш. Я отвечу: Лукашенко фальсифицировал результаты выборов последние 26 лет, и да, в этом году он вновь это сделал. Поэтому мы спросили себя - если не мы, то кто должен был все это это остановить?".

Светлана Тихановская, экс-кандидат на выборах, не побоявшаяся бросить вызов верховной власти, вынуждена была покинуть родину, но усилий изменить политическую ситуацию в республике она не оставила.

В Беларуси протесты не утихают; выходящих на улицы задерживают сотнями человек, бросая в автозаки зачастую и обычных прохожих.

Против Александра Лукашенко введены санкции. Как было сказано, эти ограничительные меры направлены на тех, кто "несет ответственность за акты насилия и произвольные аресты, совершенные после спорных президентских выборов".

Накануне стало известно, что в соответствии с этим решением Швейцария заморозила авуары Лукашенко и запретила ему въезд на свою территорию.