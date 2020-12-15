Азербайджан и Армения начали обмен пленными

Армения и Азербайджан, при посредничестве российских миротворцев, начали обмен военнопленными. Согласно трёхсторонним договорённостям по поводу прекращении боевых действий, обмен проводится по принципу "всех на всех". Приверженность ему накануне подтвердили и в Баку, и в Ереване.

Рустам Мурадов, командующий российским контингентом в Нагорном Карабахе:

"Под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни. Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трёхстороннего соглашения".

При этом речь идёт не только о пленных последнего вооружённого конфликта, но и о тех, кто до его начала оказался на противоположной стороне. Таких насчитывается, по данным разных организаций, несколько сот человек.

На этом фоне стороны продолжают, при посредничестве российских миротворцев, обмен телами погибших и поиск пропавших без вести — как военнослужащих, так и мирных жителей.