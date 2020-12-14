Виртуальный конгресс Санта-Клаусов

Всемирный конгресс Санта-Клаусов в этом году впервые прошел в виртуальном формате. В крупнейшем концерном комплексе Таллина Saku Suurhall для этой цели была организована специальная цифровая сцена — самая большая в Европе. Около десяти тысяч Санта-Клаусов из более чем сотни стране мира приняли участие в видео мосте и сообщили — "Рождество не отменяется!" Они также рассказали, как праздновать рождестве во время пандемии. Еще одна цель состоявшего конгресса — благотворительность. Все собранные средства направлены в Детский фонд ООН.

Заместитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан обратилась ко всем присоединившимся к собранию Санта-Клаусов. Она отметила: "Если вы с усердием моете руки и соблюдаете правила социального дистанцирования, то у нас будет прекрасное Рождество. В этом году нам нужно продолжить поиск неординарных решений, чтобы наслаждаться жизнью в следующем году.