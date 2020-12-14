США ввели санкции против Турции за С-400

США ввели санкции против Турции из-за покупки российских ракетных систем С-400. Рестрикции включают в себя запрет на выдачу всех экспортных лицензий США и разрешений для Управления оборонной промышленности Турции, а также заморозку активов и визовые ограничения для руководителя и еще трех представителей ведомства.

В заявлении американского госсекретаря Майка Помпео говорится, что решение принято из-за сознательного заключения Турцией значительных сделок с "Рособоронэкспортом".

В отдельном документе пресс-службы Госдепартамента отмечается, что санкции нацелены на то, чтобы заставить Россию "понести издержки в ответ на ее широкомасштабные враждебные действия".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Турция ожидает от ЕС выполнения всех обязательство о полноправном членстве в блоке. Мы ожидаем от нашего партнера по НАТО, Соединенных Штатов, не санкций, а поддержки в наше борьбе против террористических организаций и сил, которые рассчитывают получить контроль в нашем регионе".

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна добивается полной независимости в сфере вооружений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкции и заявил, что США уже много лет направо и налево применяют нелегитимные односторонние принудительных меры.