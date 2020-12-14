Голосование Коллегии выборщиков США

В США проходит голосование Коллегии выборщиков, которое должно окончательно определить победителя президентских выборов 2020 г. Состав Коллегии определяют власти штатов, согласно результатам всеобщего голосования, подведение официальных итогов которого завершилось неделю назад.

Согласно этим итогам, победу на президентских выборах одержал кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Нынешний президент США и кандидат на второй срок от Республиканской партии Дональд Трамп своё поражение не признал и обвинил лагерь соперника в фальсификации итогов голосования. Сторонники Трампа безуспешно добивались пересмотра итогов выборов на спорных участках в так называемых колеблющихся штатах.

В тех штатах, где республиканцы пытались оспорить итоги голосования, состоявшегося 3 ноября (Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания, Невада), выборщики проголосовали за Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. В еще одном спорном штате, Мичигане, голосование выборщиков прошло за закрытыми дверями.

Порядок избрания президента США через Коллегию выборщиков не менялся с первых в истории северо-американской республики президентских выборов 1789 г. Итоги голосования выборщиков будут официально подведены в начале января.