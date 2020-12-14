Эксперимент в концертном зале

Более тысячи барселонцев приняли участие в эксперименте, призванном оценить степень риска заразиться коронавирусом в концертном зале. Эксперимент был организован фондом борьбы со спидом и инфекционными заболеваниями. Все его участники прошли предварительное тестирование на наличие антител - допускались только люди, ране не болевшие ковидом.

Участники были разделены на две половины: одна была допущена в концертный зал, другая, контрольная, - нет. Затем, по прошествии необходимого времени, все участники пройдут тест на ковид. Результаты покажут, подверглись люди, пришедшие на концерт, большему риску, чем оставшиеся дома.

По словам доктора Бонавентуры Клотета, эксперта Фонда борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями, организовавшего эксперимент: «При такой большой выборке можно предположить, что люди, побывавшие в зале и те, кто в него не входил, в среднем ведут одинаковый образ жизни и подвергаются одинаковому уровню риска».

По данным статистики, после введения новых карантинных ограничений в ноябре в Испании были отменены около 25 тысяч спектаклей и концертов. По действующим правилам, залы можно заполнять только на половину и впускать в них не больше 500 человек.