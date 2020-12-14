Новый запуск SpaceX: спутник уже выведен на орбиту

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутником SXM-7 на борту.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

SXM-7 был выведен на геостационарную орбиту.

SpaceX сообщила об этом так: "Развертывание SXM-7 подтверждено".

Это коммерческий запуск компании Илона Маска: она выполнила заказ радиовещательной корпорации. Новый спутник призван поддерживать каналы радио- и онлайн-вещания в Северной Америке на аудиторию в несколько десятков миллионов человек.

Вскоре после старта отделившаяся первая ступень произвела маневр, а затем и торможение при входе в плотные слои атмосферы, и после чего совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, расположенную в более, чем шестистах сорока километрах от места старта.

Пуск планировался на пятницу, его отложили из-за сильного ветра.