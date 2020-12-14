Россия видит угрозу в планах США по освоению космоса

МИД России и Роскосмос раскритиковали космическую программу США и представленные NASA «Соглашения Артемиды» о полётах на Луну. Москва обвиняет Вашингтон создании условий для международного противостояния в космосе.

Шаг к Звёздным войнам

Реализация американского проекта может привести к появлению границ за пределами Земли, — предупредил в ходе выступления в Совете Федерации замглавы Роскосмоса Сергей Савельев. По его словам, на Луне и других небесных телах могут возникнуть зоны безопасности и национальные объекты, которые будут охранять отдельные государства.

Может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Сергей Савельев заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков согласился с тем, что США «стремятся возглавить процесс по освоению Луны и дальнего космоса». По словам дипломата, это может обернуться разногласиями при реализации американской программы и альтернативных проектов других стран. Рябков отметил, что в соответствии с нынешним международным право стороны «вовсе не обязаны ни соблюдать зоны безопасности, ни бережно относится к историческим памятникам».

Правила поведения в космосе

О подписании «Соглашений Артемиды» NASA объявило 13 октября. Это договор о сотрудничестве США, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Италии, ОАЭ и Люксембурга в освоении Луны и, в перспективе, Марса. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, документ закрепляет правила, которые «будут способствовать безопасному, мирному и процветающему будущему в космосе для всего человечества». Соглашение основывается на соответствующих положениях Договора по космосу 1967 г.

В соответствии с документом, проекты в рамках программы «Артемида» должны осуществляться в мирных целях, они должны реализовываться на принципах транспарентности. Участники программы обязуются поддерживать совместимость своих технических решений, регистрировать космические аппараты в рамках соответствующей международной Конвенции, публиковать научные данные об исследовании космоса.

В соглашении говорится также об экстренной помощи терпящим бедствие, о безопасной утилизации орбитального мусора и об обязательстве соблюдать Договор о космосе при использовании космических ресурсов. Нарушители основополагающих принципов будут исключены из партнёрства.

Предполагается, что NASA будет руководить первыми запусками пилотируемых кораблей на Луну, а к концу десятилетия ключевую роль станет играть международное партнёрство. А космическом агентстве США ожидают, что в ближайшие пару лет к Соглашениям присоединятся другие страны. Брайденстайн надеется увидеть в их числе и Россию.