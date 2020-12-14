"Она летает, чёрт возьми!": второй успешный пуск "Ангары-А5"

Второй запуск российской тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк" завершился успешно. Об этом сообщили в минобороны России. Официальной задачей была отработка совместимости носителя с разгонным блоком.

Первый пуск тяжёлой "Ангары" состоялся ещё в 2014 году. А за несколько месяцев до того успешно прошёл единственный пока пуск лёгкого варианта ракеты.

Семейство "Ангара" разрабатывается формально с 1995 года. По словам Рогозина, минимум два пуска запланированы на следующий год. Вариант "Ангара-А5" стала первым тяжёлым носителем, созданным и полетевшим после распада СССР.