Необычное природное явление собрало в Москве тысячи отдыхающих

На северо-западе Москвы необычное природное явление собрало тысячи отдыхающих. Из-за нескольких морозных, но бесснежных дней, на Химкинском водохранилище образовалась корка гладкого прозрачного льда, через который можно было разглядеть дно водоёма. Москвичи на коньках, пешком, и даже с этюдниками и зимними удочками устремились на окрепший лёд.

На протяжении выходных днём температура в Москве держалась около отметки -8°С, а ночью опускалась ниже -12°С.

Химкинское водохранилище было построено в сталинскую эпоху и заполнено водой в 1937 году. Во время его строительства использовали труд заключённых ГУЛАГа. Огромный водоём площадью около 3,5 квадратных км стал частью канала Москва-Волга, соединяющего столицу России с бассейном северных рек, Санкт-Петербургом и Балтийским морем.

Тем временем в Москве ещё не пройден пик второй волны коронавирусной инфекции. В понедельник власти сообщили о более 27 тыс. новых случаев заражения.