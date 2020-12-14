"Ничего не осталось, кроме долгов": протесты польских предпринимателей

39-ю годовщину введения в Польской Народной Республике военного положения поляки отмечают акциями протеста против мер, по их словам, столь же жёстких и ещё менее осмысленных.

Протестующие говорят, что карантинные ограничения несправедливы и чрезмерны. А помощи от правительства не дождаться.

Патрыся, манифестантка:

"Они всё только обещают, а на самом деле как ничего не было, так и нет. Мне за весь год выдали только чуть больше тысячи евро".

В правительстве заявляют, что вынуждены выбирать для оказания помощи наиболее пострадавшие отрасли. Это заявление оспаривают представители ресторанного бизнеса. Многие из них удивляются тому, что до сих пор ещё могу работать.

Марек Молиньский, владелец ресторана:

"Для нас-то это ещё первый 'локдаун'. Нас закрыли в марте, и позже только разрешили работать на 'полсвистка', так скажем. И это нас скоро прикончит. Нечем платить зарплаты, нечем платить за электричество, ничего нет. Мы покрываем лишь 10-20% расходов на содержание. У меня ничего не осталось, кроме гигантских долгов. Мне 53 года, и скоро мне придётся ночевать под мостом".

Польские предприниматели обвиняют свою власть ещё и в том, что из-за её действий чуть было не оказался заблокирован общеевропейский фонд, предназначенный как раз для помощи пострадавшим от карантина экономикам.

Магдалена Ходовник, Euronews:

"На прошлой неделе, на фоне угроз вето со стороны Польши, Евросоюз наконец одобрил бюджет и фонд восстановления экономики. Европейские предприниматели, как в Польше, так и в Италии или Испании, где проходя такие же протесты, уже обессилены и ждут помощи от правительств".