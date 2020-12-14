Стрельба в Нью-Йорке: злоумышленник был обезврежен

В Нью-Йорке у кафедрального собора Иоанна Богослова полицейские обезвредили злоумышленника. Он был вооружен двумя пистолетами и в момент, когда завершался рождественский концерт на свежем воздухе, этот человек открыл стрельбу.

Эта женщина плачет: "Там террорист прячется!!!".

Патруль правоохранителей, находившийся поблизости, открыл ответный огонь.

Подъехавшему подкреплению удалось эвакуировать прихожан из храма, и тех, кто находился в опасной зоне на улице.

В какой-то момент стрелка взяли на мушку, он получил ранение в голову. позднее он скончался скончался в больнице. В происшествии больше никто не пострадал.