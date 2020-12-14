Навальный обвиняет ФСБ

Алексей Навальный заявил о том, что знает людей, которые хотели его отравить. Он ссылается на материал, опубликованный британской организацией Bellingcat, американским телеканалом CNN и немецким журналом Spiegel.

Авторы публикации утверждают, что им удалось узнать имена 8 человек, которых они называют сотрудниками ФСБ, летавших с 2017 г. на одном самолете с Навальным и еще в июле этого года безуспешно пытавшихся его отравить. Информация об этих людях была якобы почерпнута из баз телефонных переговоров, авиабилетов и других данных, приобретенных на «черном рынке».

Накануне британская газета Sunday Times, ссылаясь на некий «источник в разведке», выступила с утверждением, что Навального пытались отравить еще и в Омске, где он проходил лечение после потери сознания 20 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту публикацию «чушью и фейком».

Впервые утверждение со ссылкой на «источник в разведке» о том, что Навального хотела отравить ФСБ, было опубликовано британской прессой еще в середине октября. Два года назад предположение о связях Bellingcat с британскими спецслужбами высказывали сотрудники Wikileaks.

Коллеги Навального ранее утверждали, что бутылку, на которой, по их словам, были найдены следы боевого отравляющего типа «Новичок», они нашли в гостиничном номере, где он проживал.

Российские следственные органы не нашли никаких доказательств отравления Навального ядом. Власти Германии и ОЗХО отказались передавать им доказательства того, что в его анализах были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. ФСБ обвинения в свой адрес пока не комментировала.