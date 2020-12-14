Шпион, ушедший в холод: скончался Джон Ле Карре

Ему было 32, когда он написал роман, ставший ориентиром в жанре "шпионской прозы", собственно, шпионы и разведчики были именем прилагательным в его творчестве, а интерес фокусировался на людях, которые занимаются этой работой. Одни считают ее грязной, другие рассматривают как проявление патриотизма.

Сам квалифицированный разведчик, а позднее - контрразведчик, писавший под псевдонимом, он вплоть до конца 90-ых отправлял свои рукописи на читку коллегам, хотя его никто к этому формально не обязывал.

Фильмы, поставленные по его книгам, стали классикой, они были номинированы на все главные мировые кинонаграды, они участвовали в важнейших кинофорумах.

"Шпион, который вернулся с холода", ставший поводом для бесчисленного эпигонства, не единственная вершина творчества Дэвида Джона Мура Корнвэлла, который известен всему миру как Джон Ле Карре и который скончался этой ночью на 90-м году жизни.

Он ушел в холод, теперь уже навсегда.