Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие должности. Из-за того, что среди директоров оказалось слишком много женщин, город обязан перечислить в бюджет 90 тыс. евро, — сообщает Le Monde.

Нарушение законодательства о гендерном балансе выявило министерство по вопросам государственной службы при проверке конкурсов 2018 г. Тогда среди 16 руководителей отделов и их заместителей оказалось всего 5 мужчин. По закону, представители одного пола не могут занимать более 60% таких должностей.

Наверстать упущенное

В администрации мэра Парижа и одной из наиболее влиятельных представительниц движения за гендерное равенство Анн Идальго назвали этот штраф «парадоксальным». В отделе кадров говорят, что при назначении пытались «наверстать упущенное».

По последним данным, 56% сотрудников мэрии — женщины. При этом, как отмечает Le Monde, в некоторых сферах работы администрации по-прежнему наблюдается значительный гендерный дисбаланс. Так только 40% инженеров технических служб и всего 5% сотрудников службы уборки мусора — женщины.

Закон, по которому оштрафовали мэрию Парижа, был изменён в 2019. Теперь работодатель может быть освобождён от наказания за позитивную дискриминацию, если общее число мужчин и женщин в трудовом коллективе будет соответствовать нормативам.

А в России?

Проблема гендерного равенства особенно остро стоит в странах Восточной Европы и бывшего СССР. В России, по данным портала HeadHunter, работодатели ищут как правило кандидатов конкретного пола. Так осень 2019 г. ответили 96% представителей компаний, опрошенных Службой исследований HeadHunter. При этом, как свидетельствуют результаты исследования, чем выше позиция, тем меньшую роль играет пол претендента на должность.

О ситуации с гендерным балансом в России свидетельствует и распределение мандатов в Госдуме. Всего около 13% депутатов — женщины, — отметила в интервью Euronews замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В Совете Федерации доля женщин лишь на процент больше.

Квоты как решение

Могут ли это исправить законодательные ограничения для работодателей? Пока такие инициативы не получают достаточную поддержку в руководстве страны, но мнению Оксаны Пушкиной, это могло бы значительно ускорить движение к гендерному равенству:

«Квоты помогут быстро сделать то, на что "естественным путем" понадобится 300 лет. Пока все эти рассуждения вызывают лишь шумную дискуссию среди коллег, но я считаю, что как переходная мера это необходимо. А, в целом, на сегодняшний день при доминировании консерваторов в политической жизни страны нам бы для начала избавиться от риторики "женщина — тоже человек!"»

Позитивная дискриминация, как считает Оксана Пушкина, может компенсировать последствия прежней длительной дискриминации по половому признаку. Однако она призывает к осторожности, ведь такие решения «могут усилить и без того существующую напряжённость, заменять старые ошибки новыми, подрывать достигнутые достижения гендерного баланса». По словам журналистки и парламентария, это действенный механизм, но всё зависит от того, в чьи руки он попадёт.