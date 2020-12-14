Торговый «брексит»: опасения британских предпринимателей

Малый и средний бизнес Великобритании готовится к выходу страны из единого экономического пространства Евросоюза. Нервозность предприниматель усиливает то, что весьма вероятно выход произойдет без нового торгового соглашения.

Коммерсанты, торгующие продуктами, произведенными на территории Евросоюза, опасаются за свой бизнес.

«С такими налогами, на некоторые сыры он около 30%, кто их будет их покупать, особенно после ковида? – возмущается хозяин лавки, торгующей французскими сырами, Кантен Кулонбель дю Бадье. – Богатые останутся богатыми, бедные станут беднее, а что произойдет с торговлей мы пока не знаем. Если фунт станет дешевле, это может отразиться на закупках, так как мы покупаем в евро. Поэтому не исключено, что мы можем закрыться».

К переменам готовятся и британские сельскохозяйственные производители, которые больше не будут получать субсидий от Евросоюза. Дэвид Эксвуд, владелец мясо-зернового фермерского хозяйства, не исключают, что в новой реальности им придется столкнуться с неприятными сюрпризами:

«Мы знаем о заполнении разных бумаг, о дополнительных издержках, задержках в портах. Но, скорее всего, проблемы придут, откуда не ждали. Это может быть что угодно: нехватка водителей грузовиков, может парализовать экономику. Всё что угодно может случиться, о чём мы пока не знаем».

Вместо европейских фермеры теперь будут получать чисто британские субсидии, но они будут распределятся согласно прогрессивной шкале, в зависимости от доходности хозяйств. Приоритет будет отдаваться производителям биопродуктов.