В Брюсселе оценили наметившийся прогресс на переговах по "Брекситу"

Заключение сделки о торгово-экономических отношениях Европейского союза и Великобритании после "Брексита" все еще возможно, и следующие несколько дней станут самыми важными на данном пути. Об этом в ходе брифинга заявил послам стран ЕС главный переговорщик блока Мишель Барнье. В понедельник в Брюсселе его снова ждал коллега Дэвид Фрост, прибывший из Лондона после того, как стороны договорились дать переговорам еще один последний шанс.

"Нам еще никогда не приходилось обсуждать подобные соглашения в столь сжатые сроки. Мы ведем переговоры лишь девяти месяцев. Чтобы подписать предыдущий договор, нам потребовалось пять лет. А потому мы пойдем до конца. На нас лежит ответственность. Хорошее, сбалансированное соглашение все еще возможн", - заявил Барнье.

В понедельник в ходе вирутальной видеоконференции глава Еврокомиссиии Урсула фон де Ляйен выразила удовлетворение "прогрессом" на переговах: "Главное - наметилось движение. Это прекрасно. Переходный период закончивается. Для нас и наших старых друзей это станет новым началом. Но нужно ясно понимать: с 1 января, то есть через три недели, Великобритания станет для Европейского Союза третьей стороной. Соответствующие положения уже прописаны в соглашении".

Партнерам по-прежнему предстоит найти компромисс по вопросу о распределении квот на рыболовство, обеспечению условий равной конкуренции для компаний и урегулированию будущих споров, в частности, торговых.