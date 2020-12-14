БАЭСА ― город драгоценной тишины

Для знакомства с Баэсой и другими красотами региона власти Андалусии предлагают путешественниками бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Этот великолепный старинный город расположен в самом центре Андалусии, рядом с рекой Гвадалквивир, на плодородных берегах которой раскинулись оливковые рощи и поля, где выращивают овощи и зерновые культуры.

История так называемого Серро-дель-Алькасар, первого «бронзового города», основанного на естественной возвышенности, уходит корнями в далекое прошлое. Иберы, римляне и андалузцы основали здесь поселение, окружив его крепостной стеной, с которой сегодня открывается великолепный вид на бесконечные оливковые рощи, спускающиеся к берегам Гвадалквивира. Однако расцвет города пришелся на период раннего Нового времени. В 15-м веке Баэса превратилась в один из основных культурных, религиозных и образовательных центров королевств Южного полуострова. Именно тогда в полной мере проявилось влияние идей итальянского Ренессанса, вдохновившего на создание уникальных памятников архитектуры.

© Turismo Andaluz

Прогулка от площади Санта-Мария ― сердца этого застывшего во времени средневекового города до Пасео-де-ла-Конститусион, где раньше располагался городской рынок, позволит по-настоящему почувствовать дух ушедших эпох. Монументальные ансамбли на этом маршруте, как и многие другие в городе, удостоились чести быть включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Религиозные здания и памятники, включая городской кафедральный собор, построенный на месте бывшей мечети, и семинария Сан-Фелипе-Нери также вошли в перечень достояния человечества. На расположенной неподалеку площади Санта-Крус находятся дворец Хальбакинто ― еще один великолепный образец готического стиля исабелино ― и здание старого университета. История города продолжает жить и в мясных лавках Антигуас Карнесериас, где в 16-м веке мясники рубили и продавали мясо, в ратуше Балкон-дель-Консехо и на руинах монастыря Сан-Франциско.

Пройдитесь по улицам этого города, наслаждаясь его умиротворенной атмосферой. Тишина и запахи масел могут создать впечатление, что Баэса ― это небольшой провинциальный город с трудолюбивыми жителями. Все это так, но прежде всего это город уникальных памятников архитектуры и искусства, которые в течение семи лет вдохновляли знаменитого испанского поэта Антонио Мачадо, когда он работал учителем французского языка в городской гимназии. А до этого в городе проживали Святой Иоанн Креститель и Тирсо де Молина ― солдат, ставший писателем. Прогулка по этим улицам позволит побольше узнать об известных людях, оставивших свой след в истории города.

© Turismo Andaluz

И сегодня Баэса не теряет связь с прошлым, отдавая дань своей многовековой истории. В этом году, как и прежде, во всех уголках провинции Хаэн прошло празднование Пасхальной недели. Торжественные процессии в Баэсе, хоть и не такие пафосные как в соседней Убеде, предоставляют отличную возможность прикоснуться к традициям города и насладиться его гостеприимством. Осенью, по окончании паломничества в Йедра, проходит еще одно уникальное празднество, которое стоит посмотреть.

Недалеко от города находится природный заповедник «Лагуна Гранде», который не только славиться своими красотами, но и имеет большое значение для экологической устойчивости региона. В районе озера, в которое впадает приток реки Торрес, обитает множество видов флоры и фауны, в особенности птиц. Красоты этого места наверняка понравятся любителям природы.