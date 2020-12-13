Антиправительственная демонстрация в Варшаве

В Варшаве состоялась массовая демонстрация с требованием отставки правительства, организованная женским протестным движением. В ней приняли участие также представители Союза предпринимателей Польши.

Воскресная акция совпала по времени с годовщиной введения в стране военного положения в 1981 году и последовавшего за этим забастовочного движения независимого профсоюза "Солидарность".

Говорят участники манифестации:

"Почти 40 лет назад наши родители, бабушки и дедушки проводили демонстрации на этих улицах, боролись за свободу, и очень больно видеть что спустя столько лет наше поколение должно делать то же самое".

"В декабре 1981 года коммунисты пытались нас запугать, сначала это сработало, но через десять лет коммунистический режим рухнул. Сегодня мы тоже не сможем ничего свергнуть, консерваторы вновь побеждают, это те же самые люди".

"Мы боремся уже не только за права женщин, но и за права каждого человека. То, что сегодня происходит — очень серьезно".

Протесты в Польше не прекращаются после принятия Конституционным судом решения об абортах. Из-за пандемии массовые собрания запрещены. Демонстранты выступают против политики правящей в республике партии "Право и справедливость". Недовольство протестующих также вызывают действия полицейских в последние недели. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли слезоточивый газ, задерживали манифестантов.