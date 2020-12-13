"Враг будет побежден": операция по доставке вакцины от COVID-19 в США

Уже в течение ближайших трех дней больницы и распределительные центры США получат около трех миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Всего до конца декабря сделать прививку смогут 20 млн человек.

"Враг будет побежден" уверен руководитель логистической операции Гус Перна: "Мы рассчитываем, что примерно через три недели сможем поставить вакцину во все учреждения, указанные штатами. Например, в местные аптеки".

В начале декабря авиакомпания United Airlines приступила к доставке вакцины из Брюсселя в Чикаго.

Для выпуска препарата отобраны три завода на территории США - в Каламазу, Сент-Луисе и Андовере. Необходимы особая складская и транспортная инфраструктура: вакцина должна беспрерывно храниться при температуре минус 70 градусов.

"Наш научный подход к принятию решений, доступные данные о безопасности и эффективности препарата - все это говорит в пользу разрешения на применение вакцины. Известные и возможные преимущества ее использования перевешивают известные и возможные риски", - отмечает Петер Маркс из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Разработчики уверяют: эффективность препарата достигает 95%. Американцы мечтают о скором снятии ограничений.

"Это отличная новость. Мы уже давно ждем вакцину. Наконец, она появилась. А значит, я на это надеюсь, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Со временем", - считает Дженна из Бруклина.

"Вообще я доверяю науке, но не действующей администрации. Когда она уйдет из Белого дома, стану доверять всему происходящему еще больше", - говорит Майкл из Нью-Йорка.

США по-прежнему лидер по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Здесь выявлено более 16,5 млн зараженных. Умерли 305 тысяч инфицированных.