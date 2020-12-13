Санкт-Петербург: "Нагрузка предельна и беспрецедентна"

В Санкт-Петербурге прошедшая неделя отмечена серьёзным ростом числа госпитализированных заболевших Covid-19: 5785 человек. Это антирекорд с самого начала пандемии. "Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна", сообщают в горздраве.

По числу заражённых Северная столица — на втором месте после Москвы, а по уровню смертности обогнала её: 176 умерших на 100 тысяч.

При этом в Петербурге ковидом могли переболеть более миллиона человек: таковы данные серологического исследования, проведённого сотрудниками Европейского университета. По официальным данным, в городе по состоянию на 11 декабря зарегистрировано 174 486 случаев (а по всей России — 2 653 928).

В городе, как и большинстве регионов России, действуют ограничения, но не такие жёсткие, как весной. Региональные власти, которым дано право самостоятельно определять уровень изоляции, стараются действовать осторожно, чтобы не нанести тяжёлый удар по экономике.

На этом фоне московские власти заявили, что в зимние праздники не будут дополнительно ограничивать или вовсе запрещать продажу спиртных напитков. По словам мэра столицы Сергея Собянина, "в мире богатый опыт введения сухих законов. Как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом".