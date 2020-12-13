Дакарская неделя моды: подиум под баобабом

Дакарскую неделю моды, крупнейшее событие такого рода для африканских дизайнеров одежды, решили в этом году провести на открытом воздухе. Согласно названию, обычно смотры проходят в столице Сенегала. Но в этот раз подиум перенесли в район Бандия к западу от города. Там находится заповедник и баобабовый лес. Под этими деревьями и проходили показы. По замыслу организаторов, под открытым небом гости могут располагаться так, как им удобно, и при этом не нарушать социальную дистанцию.