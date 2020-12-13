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Германия

Германия вводит карантин на все праздники

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 Euronews
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Рождественская ёлка в Берлине
Рождественская ёлка в Берлине   -   Авторское право  J'rg Carstensen/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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Власти Германии со среды вводят жёсткий карантин: закрываются все непродуктовые магазины и прекращаются занятия в школах. Об этом объявила канцлер ангела Меркель. Эти меры предназначены для того, чтобы избежать резкого скачка заболеваемости во время зимних праздников. Продлится новый локдаун до середины января.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Наша цель — вернуться к тому состоянию, когда мы можем отслеживать контакты, а для этого нам нужен уровень заболеваемости не более 50 случаев на 100 тысяч человек в течение семи дней".

Среди прочего, вводится запрет на распитие в общественных местах, запрещается продажа пиротехники. Глава минфина Германии Олаф Шольц обещал выделить 11 миллиардов евро помощи предпринимателям и предприятиям, которые рассчитывали ходя бы в Рождество компенсировать убытки за этот год.