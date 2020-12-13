Германия вводит карантин на все праздники

Власти Германии со среды вводят жёсткий карантин: закрываются все непродуктовые магазины и прекращаются занятия в школах. Об этом объявила канцлер ангела Меркель. Эти меры предназначены для того, чтобы избежать резкого скачка заболеваемости во время зимних праздников. Продлится новый локдаун до середины января.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Наша цель — вернуться к тому состоянию, когда мы можем отслеживать контакты, а для этого нам нужен уровень заболеваемости не более 50 случаев на 100 тысяч человек в течение семи дней".

Среди прочего, вводится запрет на распитие в общественных местах, запрещается продажа пиротехники. Глава минфина Германии Олаф Шольц обещал выделить 11 миллиардов евро помощи предпринимателям и предприятиям, которые рассчитывали ходя бы в Рождество компенсировать убытки за этот год.