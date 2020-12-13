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Франция

В поисках утраченного: чего нас лишила пандемия

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 Ирина Александрова и AFP
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Марсель, Франция
Марсель, Франция   -   Авторское право  AFP
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Карантин, комендантский час, социальное дистанцирование... Современное общество переживает беспрецедентный период. Уходящий год вдохновил марсельского художника Гаетана Маррона на создание инсталляции "Несущественное". На 20 дней он заперся в кубе из оргстекла площадью 4м2. Все как во время локдауна. Гаетан читает, смотрит телевизор, философствует.

Гаетан Маррон, художник: "Я считаю, что культура и искусство, так или иначе спасали нас на протяжении карантина. Я думаю, что без этого всем нам было бы намного сложнее. Однако на фоне этого санитарного кризиса о культуре и тех, кто работает в этой сфере просто забыли. В общем, идея заключалась в том, чтобы вернуть этот вопрос на повестку дня".

В кубе достаточно комфортно: удобный матрац, телевизор, кофеварка, планшет. Все необходимое для существования вроде бы рядом, но нечто, что представляет собой истинную ценность, по мнению художника, отсутствует.

Гаетан Маррон, художник: "У меня такое чувство, что на сегодняшний день мы потеряли контакты между собой. Я не говорю о социальных сетях. Там общение и происходит. Но настоящие социальные связи утрачены. Это немаловажный факт. Многие люди ощущают себя не очень хорошо, некоторые переживают депрессию, в том числе из-за отсутствия живого человеческого общения".

Пандемия перевернула нашу жизнь с ног на голову и создала новую культуру общения. Мы улыбаемся глазами и здороваемся прикосновением локтя, но так порой хочется почувствовать касание теплой руки.