"Брексит": "лишняя миля" на переговоры

Евросоюз и Великобритания продолжат переговоры с целью достижения двустороннего взаимовыгодного соглашения о партнерстве. Об этом решении сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, несмотря на истекший срок Лондон и Брюссель готовы пройти лишнюю милю, чтобы договориться об условиях торговли и будущих отношений.

"В последние дни наши переговорные группы работали день и ночь. И, несмотря на истощение после почти года диалога, несмотря на то, что каждый раз сроки истекали, мы считаем, что будет ответственным шагом пройти лишнюю милю. Соответственно, мы поручили нашим переговорщикам продолжить консультации и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на столь позднем этапе. Переговоры продолжатся в Брюсселе", — подчеркнули стороны.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что участники процесса должны сделать все, чтобы достичь выгодного всем соглашения.

Такое же заявление распространило и правительство Соединенного Королевства. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, Великобритания продолжит переговоры, но власти провели исключительно масштабные приготовления к торговле по правилам ВТО, поскольку процесс "брексита" тянется уже четыре с половиной года.

"Мы продолжим наши попытки, будем делать это от всего сердца. Мы проявим для этого все наши творческие способности. У нас остается желание продолжить переговоры, но между тем давайте подготовимся к ситуации ВТО, об этом я сообщил кабинету министров".

До конца переходного периода во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы остается три недели. Кроме вопросов, связанны с рыболовством, Лондон и Брюссель пока не могут достичь компромисса по обеспечению условий равной конкуренции для британских и европейских компаний, а также по урегулированию будущих споров.