Истекает крайний срок для принятия решения по "Брекситу"

Крайний срок для принятия решения по "Брекситу". В ходе недавней встречи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились не позднее 13 декабря определить, есть ли у них шанс все же подписать всеобъемлющее соглашение о будущих торгово-экономических отношениях.

Тем временем корабли Королевского военно-морского флота уже готовятся к патрулированию британских территориальных вод на случай провала переговоров. Вопрос о распределении квот на рыболовство вызывает наиболее существенные противоречия сторон.

К "Брекситу" без сделки готовится и бизнес: в районе французского порта Кале возникли многокилометровые пробки.

Вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения велика, ранее заявил Джонсон: "Очень похоже на то, что нам придется принять решение, от которого, как мне кажется, Великобритания только выиграет. Начиная с 1 января мы сможем делать то, что сами захотим. Конечно, все будет не совсем так, как мы рассчитывали изначально, чего собирались добиться. Но я уверен, что страна будет и к этому готова".

Кроме рыбного вопроса, Лондон и Брюссель пока не могут достичь компромисса по обеспечению условий равной конкуренции для британских и европейских компаний, а также по урегулированию будущих споров. Если до 1 января сторонам так и не удастся договориться, то, вероятнее всего, после окончания переходного периода они начнут вести коммерческую деятельность по правилам Всемирной торговой организации.