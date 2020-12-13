Протесты в Минске, молитвы в Берлине

В белорусской столице в минувшее воскресенье на "Маршах народного обвинения" сотрудники правоохранительных органов задержали более 300 человек. Таковы данные ГУВД Мингорисполкома. Правозащитному центру "Весна" известны имена 261 демонстранта. Марши снова прошли в децентрализованном формате. Впервые за время протестов противников действующей власти в Минске не ограничивали мобильную связь и не закрывали станции метрополитена.

Массовые манифестации несогласных с итогами президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, не прекращаются более четырех месяцев.

Лидер протестного движения Светлана Тихановская, выразила благодарность религиозным общинам всего мира за поддержку демократического движения в ее стране.

В ходе экуменической молитвы в берлинском соборе Тихановская сказала: "Каждый братский жест, каждый знак солидарности ломает преграды. Любое выражение доверия, каждый акт поддержки наводят мосты. Позвольте мне от имени белорусского народа выразить за это огромную благодарность. Да благословит Бог ваши жизни".

Светлана Тихановская прибыла с визитом в Берлин, где запланирована ее встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Так же Тихановская посетит Брюссель.