Вашингтон дал "зелёный свет" масштабной вакцинации населения от коронавируса. Национальное Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило регистрацию препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Уже в ближайшие дни прививки смогут сделать медработники и постояльцы домов престарелых.

"В партнерстве с FedEx и UPS мы уже начали поставки вакцины во все штаты, по всем адресам в стране. Первые прививки будут сделаны менее чем через 24 часа. Решение о том, куда именно в штатах будут доставлены вакцины, кто их получит первыми, предстоит губернаторам", - заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Власти обещают: если еще одна вакцина - разработанная американской компанией Moderna - будет также одобрена, до конца года привику смогут сделать около 20 млн американцев, а в последующие два месяца - еще 80 млн.

К настоящему моменту почти 300 тысяч инфицированных коронавирусом в стране умерли.