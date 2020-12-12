Кто дискредитирует российскую вакцину? | #Куб

Вопрос о вакцинах против коронавируса становится элементом международной политической борьбы. Москва заявляет об информационной кампании против препарата «Спутник V», в то время как политологи рассуждают о «вакцинной дипломатии». В научных отчётах и агитации разбираемся в «Кубе».

Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется честно. Другое дело, когда эта конкуренция - а) политизируется, б) используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Информационные диверсии, псевдоаналитические расследования, лжесвидетельства якобы очевидцев, — всё это ожидает министерство обороны России с появлением новых резонансных публикаций о вакцине «Спутник V». Прокремлёвские комментаторы готовятся к настоящей «информвойне».

Так об этом пишет политолог Алексей Мухин. Из сообщения минобороны он сделал вывод, что противники Москвы готовы пойти даже на преступление — вколоть каким-то людям ненадлежащий препарат и потом объявить о проблемах из-за применения российской разработки.

Прививка доверия

Заявление о готовящихся провокациях и дезинформации появилось на фоне сообщений о принудительной вакцинации и о недоверии к официальным данным о результатах клинических испытаний.

Критики российской вакцины говорят, что им недостаточно опубликованных данных об эффективности и безопасности разработки. Они считают слабой доказательную базу исследований препарата. Организация «Альянс врачей» заявляет, что медики не хотят прививаться этой вакциной, но их принуждают к этому.

В Кремле слухи о качестве вакцины «Спутник V» связывают с интересами отдельных стран и фармацевтических гигантов, которые, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом пытаются помешать продвижению российской разработки на рынке.

В Российском фонде прямых инвестиций сообщают, что планируют поставки «Спутник V» уже в десятки стран мира — речь идёт более чем о миллиарде доз. Это значит, что Россия может получить миллиарды долларов только за один год.

Между прочим, Спутник подали на преквалификацию ВОЗ, интересно получит или нет? На самом деле вопрос не праздный, а на 2-3 миллиарда потянет. Будем ждать Posted by Michael Favorov on Wednesday, December 9, 2020

Эффектная или эффективная?

Создатели вакцины «Спутник V» заявляют, что её эффективность более 90%, — похожие показатели представляют и конкуренты — Pfizer, Moderna, Sinovac, — которые тоже сталкиваются с критикой. Французский микробиолог Дидье Рауль в интервью CNews назвал эти заявления «фантастикой». Ему недостаёт научных публикаций и реальных данных о ходе испытаний:

«То, что я пока вижу, похоже на научную фантастику, это скорее реклама, я не видел научных статей. Я ожидаю реальных данных».

Чего больше в мировой «гонке вакцин» — политики или медицины? Большинство участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования ответили, что политики. А как думаете вы?

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