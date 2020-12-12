В Иране казнен создатель новостного Telegram-канала Рухолла Зам

В Иране казнили создателя новостного Telegram-канала Amad News Рухоллу Зама. Суд признал оппозиционного журналиста виновным в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Израиля, США и Франции. Последняя предоставила ему политическое убежище. Но в прошлом году активист был задержан силами Корпуса стражей исламской революции - предположительно во время его поездки в Ирак - и оказался на скамье подсудимых.

В своем Twitter международная организация "Репортеры без границ" назвала смерть Зама "очередным преступлением иранского правосудия", а верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи - его главным организатором.

Среди прочего, Telegram-канал Зама освещал антиправительственные выступления в 2017-2018 году. Протесты против повышения цен на продукты питания тогда вылились в манифестации против государственной политики и клерикального режима исламской республики.