Бизнес готовится к росту затрат в случае "брексита" без сделки

Окончательная судьба переговоров между Лондоном и Брюсселем должна решиться в воскресенье. Если торговое соглашение так и не удастся заключить, то после окончания переходного периода стороны начнут вести коммерческую деятельность по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.

На этом фоне Счетная палата Соединенного Королевства выявила серьезные недоработки МВД в планах перевода пограничной системы в цифровом поле.

Менеджер компании Logistics UK Сара Лауади говорит: "Отсутствие сделки скажется на ценообразовании, потому что таможенные пошлины будут применяться на все товары, ввозимые из Евросоюза. Тарифы коснутся грузовиков, которые перевозчики покупают в ЕС, это значит, что повысится стоимость транспортировки. Услугами предприятий транспорта и логистики пользуются во многих сферах деятельности, в связи с чем непрямые затраты скажутся на большинстве сфер экономики".

Из-за опасений, связанных с будущим торговых отношений, предприятия запасаются необходимым впрок, что привело к десятикилометровой пробке и многочасовым задержкам в районе французского порта Кале, в следствии чего некоторые британские заводы были вынуждены приостановить производство.

По данным британских СМИ, полиция Военно-морских сил получит полномочия задерживать рыболовецкие суда из стран Евросоюза в исключительной экономической зоне королевства в случае отсутствия сделки. Вопрос о распределении квот на рыболовство вызывает наиболее существенные противоречия на торговых переговорах.

По итогам прошлого года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно 900 млрд евро.