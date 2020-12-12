На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Он перенес инсульт. Об этом сообщила его жена, актриса Ольга Остроумова.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. После чего играл на сценах Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, "Ленкома". Последние сорок лет он посвятил "Современнику".

Среди его самых известных киноработ роли в лентах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Чародеи".

Прощание с актером пройдет во вторник. Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.