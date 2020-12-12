ВОЗ о Рождестве: "радость может быстро смениться горем"

Напитки навынос. Берлинские бары предлагают прохожим выпить по стаканчику глинтвейна, не устраиваясь за столиком. На фоне пандемии их владельцы надеются хоть как-то заработать на праздничном настроении местных жителей, оставшихся без традиционных рождественских ярмарок. Лишений может быть еще больше. Из-за неутешительной статистики распространения коронавируса последних дней власти заговорили о введении в ФРГ жесткого карантина.

"Вирус не слишком-то считается с тем, успели ли мы купить подарки к Рождеству или нет. А потому, сомнений быть не может, введение дополнительных мер по всей Германии необходимо. Чем скорее это произойдет, тем лучше", - заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Ранее с предостережением по поводу ослабления ограничений выступили представители ВОЗ.

"Период праздников - время отдыха, торжеств. Но мы должны сохранять бдительность. Ведь радость может очень быстро смениться горем", - отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Власти Франции обратились к жителям страны с просьбой приложить еще немного усилий в борьбе с распространением коронавируса и пересмотреть планы на праздники. Общенациональный карантин подходит к концу. Но в стране начинает действовать комендантский час. Исключение будет сделано для рождественской ночи — не новогодней

"За последние месяцы всем пришлось приложить уже столько усилий. Люди ждали 31 декабря, чтобы хоть немного расслабиться. Непонятно, что теперь из этого получится. Трудно иметь какое-то определенное мнение на данный счет", - говорит Фабьенн, жительница Парижа.

В четверг премьер-министр Жан Кастекс разрушил мечты французов и о возобновлении культурной жизни. Музеи, театры, кинотеатры откроются не ранее 7 января.

"Это большой удар. Мы готовились, театры должны были вот-вот открыться. Актеры мечтали выйти на сцену. У нас были прекрасные перспективы. Но мы остались ни с чем", - говорит продюссер Жан-Марк Дюмонте.

В надежде сдержать рост числа инфицированных власти Кипра закрывают торговые центры, рестораны и храмы. Старшеклассники и студенты вузов перешли на дистанционное обучение.

А португальские власти обнародовали в пятницу план спасения национального авиаперевозчика TAP на сумму в 3,4 млрд евро. Если он будет одобрен, работу потеряют 3,5 тысячи сотрудников компании.