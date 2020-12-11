Джо Байден и Камала Харрис - "Люди года" журнала Time

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Харрис разделили звание "Человек года", которое присуждает американский Time последние почти сто лет.

По мнению журнала и его главного редактора, факт, что второй по значимости пост в следующей американской администрации будет занимать женщина, сам по себе, как он выразился, "эпохален".

Пандемия обязывает к мера предосторожности - присуждение звания в этом году организовали в дистанционном формате.

Был оглашен и шорт-лист номинантов, которые получили звание "Хранителей года" (имеются в виду этические и демократические ценности).

Это профессор-иммунолог Энтони Фаучи, а также участники движения за большую расовую справедливость и равноправие, помимо американцев и американок там значится имя французской активистки Ассы Траоре.