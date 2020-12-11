Начинается суд над Маттео Сальвини

В субботу начинаются судебные слушания в отношении экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини.

Его обвиняют в незаконном задержании людей и превышении служебных полномочий.

Полтора года назад, занимая министерский пост, Маттео Сальвини запретил высадку свыше ста нелегальных мигрантов, находившихся на борту корабля береговой охраны Апеннин Gregoretti.

Месяц назад политик был вызван на досудебные слушания, его коллеги по верхней палате парламента страны проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности.

События, которые вменяются в вину Сальвини, происходили в конце июля 2019-го года, когда он запретил высадку мигрантов, а суд города Сиракузы этот запрет отменил.

Есть сведения, что в настоящий момент в распоряжении юстиции имеются свыше ста документов, относящихся к тому периоду.

Ожидается, что на вопросы правосудия будут также отвечать нынешний премьер-министр Джузеппе Конте, а также два бывших члена правительства - это экс-глава министерства транспорта Данило Томинелли и экс-руководитель оборонного ведомства Элизабетта Тренто.

Сам синьор Сальвини неоднократно подчеркивал, что не боится суда, поскольку, как он говорит, "действовал исключительно в интересах страны, обеспечивая безопасность ее границ, что входит в полномочия главы МВД".

Экс-министр, по его собственным словам, надеется, что "судьи сделают свою работу тихо, спокойно и быстро".

Именно ситуация с мигрантами, как указывает в своей корреспонденции агентство АНСА, привела к правительственному кризису и к последующему падению первого кабинета Джузеппе Конте.

Конте сформировал новый кабинет, но в уже иной политической коалиционной конфигурации.

Как замечают наблюдатели, процесс может занять существенное время.

В настоящий момент в парламенте Апеннин рассматривается отмена так называемых "поправок Сальвини", касающихся миграционной политики, эти положения были приняты в момент нахождения Сальвини у власти.