"Дискредитация" российской вакцины от коронавируса

Российские власти заявляют о попытках дискредитации вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мировые фармацевтические гиганты прибегают не к самым лицеприятным методам.

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков сообщил, что "в социальных сетях и и на русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев". Между тем разработчики российской вакцины уведомили о намерении поделиться своими технологиями с французской фармакологической корпорацией Sanofi ("Санофи") и британской GSK (GlaxoSmithKline, "Глаксосмитклайн").

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против гонки вакцин от коронавируса. "Такого рода глобальные катаклизмы необходимо преодолевать объединившись и поднявшись над конъюнктурными разногласиями, это твердая позиция России, неоднократно излагавшаяся президентом, но, к сожалению, целый ряд стран, прежде всего американцы и их союзники, стараются использовать эту ситуацию в своих геополитических интересах. Ставят свои эгоистические интересы выше общечеловеческих".

Одной из последних стран подписавших с Россией соглашение о поставках вакцины "Спутник V" стала Аргентина. Президент Альберто Фернандес заявил, что привьется в республике первым, поскольку не имеет сомнений в качестве препарата. Вакцины для южноамериканской республики будут производит партнеры Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Китае и Южной Корее.

Эффективность "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% .